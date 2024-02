Sanità: a Gruppo Villa Maria 85 milioni di euro di finanziamento per sviluppo piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gruppo Villa Maria Spa (“GVM”), holding di uno dei primari gruppi italiani del settore sanitario, ha beneficiato di un finanziamento di 85 milioni di euro concesso da un pool di istituti composto da UniCredit nel ruolo di Banca Agente, Global Coordinator, Mandated Lead Arranger e Sace Agent, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Deutsche Bank e Bcc Banca Iccrea in qualità di Mandated Lead Arrangers, insieme con Bcc Ravennate Forlivese e Imolese ed Emil Banca. L’operazione ha beneficiato del supporto della garanzia di Sace su una tranche di 35milioni del finanziamento. Nell’ambito dell’operazione, gli istituti finanziari sono stati assistiti dallo studio legale Orrick nella strutturazione e negoziazione della documentazione finanziaria. Le somme messe a disposizione saranno in parte utilizzate direttamente da Gvm e in maggioranza distribuite su sei beneficiarie da essa controllate - Maria Cecilia Hospital (Ravenna), Ospedale San Carlo di Nancy (Roma), Kronosan (Ravenna), Maria Eleonora Hospital (Palermo), Maria Pia Hospital (Torino), Maria Beatrice Hospital (Firenze) - per il sostegno finanziario su investimenti, capitale circolante e costi operativi, anche connessi all’aumento delle spese di approvvigionamento soprattutto energetico, previsti nel piano industriale di sviluppo di Gvm. (segue) (Rin)