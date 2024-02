Sanità: a Gruppo Villa Maria 85 milioni di euro di finanziamento per sviluppo piano industriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gruppo Villa Maria Spa, con sede principale a Lugo (Ravenna), è leader nel settore della sanità privata nazionale, la cui presenza si è poi progressivamente sviluppata anche all’estero, con core business negli interventi sanitari di Alta Specialità e Alta Complessità svolti nei propri ospedali che operano prevalentemente in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. È primo player italiano in ambito ciclo cuore e tra gli attori più importanti in Europa. Il gruppo è attivo anche nella gestione in concessione di ospedali pubblici, centri di ricerca, telemedicina, produzione apparati biomedicali, global service per forniture e servizi sanitari e nel business termale/wellness. Presente in Italia con 33 tra strutture ospedaliere accreditate Ssn, cliniche private, centri medici e Rsa distribuiti in 11 regioni (Emilia-Romagna, Puglia, Lazio, Piemonte, Toscana, Campania, Liguria, Sicilia, Lombardia, Veneto e Marche), e all’estero con 14 Istituti clinici e ospedali in Francia, Polonia, Albania ed Ucraina, dispone di circa 4.000 posti letto totali, coinvolgendo nella propria attività circa 11.000 dipendenti e collaboratori. Include inoltre la Health Clinic, unità specializzata nel benessere, salute e bellezza, ed Eurosets, azienda produttiva nel settore biomedicale, entrambe site in Emilia-Romagna. La situazione di incertezza derivante oggi da fattori esogeni, quali conflitto Russia-Ucraina, tensioni geopolitiche e spinta inflazionistica, convive con un contesto di mercato in cui emergono nuove opportunità per il settore della sanità che il Gruppo Villa Maria vuole percorrere coinvolgendo i partner finanziari per individuare le migliori soluzioni a sostegno del proprio piano di sviluppo. (segue) (Rin)