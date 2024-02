Sanità: a Gruppo Villa Maria 85 milioni di euro di finanziamento per sviluppo piano industriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il gruppo, che ho l’onore di rappresentare, anche negli ultimi anni, seppur condizionati da fattori eccezionali ed esogeni come il Covid e la crisi energetica derivante dalla conflittualità presente in diverse aree a noi vicine, ha investito ingenti capitali in realizzazione di nuovi siti ospedalieri, tecnologia, digitalizzazione, ricerca e nuove soluzioni organizzative per elevare sempre di più qualità e volumi dell’offerta in favore dei nostri pazienti e utenti, ha dichiarato Ettore Sansavini, presidente Gruppo Villa Maria Spa. "Grazie anche al costante supporto dei nostri partners finanziari, come dimostrato da questo nuovo importante finanziamento, potremo attuare e completare i diversi progetti di sviluppo in corso su molteplici regioni italiane, per alimentare i servizi di cura offerti affiancando il servizio sanitario nazionale, così come gestire al meglio le esigenze operative derivanti dal complesso ed incerto contesto esterno”, ha aggiunto. “Convinti dell’importanza cruciale degli investimenti nel sistema sanitario, siamo lieti di aver guidato questa importante operazione di finanziamento - ha dichiarato Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit -. Assicuriamo così al Gruppo Gvm, nostro storico cliente, il supporto necessario per sviluppare i propri piani di crescita, contribuendo a potenziare le strutture ospedaliere e innalzare gli standard dei servizi a beneficio del territorio. Ciò è in piena coerenza con l’obiettivo cardine del nostro piano UniCredit Unlocked: sbloccare il potenziale delle persone, delle imprese e delle comunità, fornendo loro le leve per il progresso”. “Come Sace - ha commentato Marco Mercurio, Regional Director Centro Nord di Sace - siamo lieti di essere al fianco di una realtà radicata sul territorio come il Gruppo Villa Maria, che opera in un settore chiave come quello sanitario. Questa operazione consolida la già forte collaborazione con UniCredit e gli altri istituti bancari e conferma il nostro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile dell’azienda ravennate”. (Rin)