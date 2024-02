Rifiuti: al via prima fase bonifica discarica di Lunghezza a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita stamattina la prima fase della bonifica della discarica di Lunghezza, a sud est di Roma. Il sito, in cui sono stoccati anche rifiuti tossici, attende gli interventi di ripristino ambientale da circa 30 anni. Stamattina, per l'avvio della prima parte dei lavori che durerà alcuni mesi, hanno effettuato un sopralluogo nell'area l'assessore ai Rifiuti del Lazio, Fabrizio Ghera, e il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. Si tratta di una prima fase di lavori finanziato con una parte dei 3 milioni di euro messi a bilancio dalla Regione Lazio. La seconda fase, per cui sarà indetta la gara a breve con l'obiettivo di aggiudicarla entro l'anno, partirà quindi tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. La prima parte della bonifica prevede la rimozione dei rifiuti speciali e tossici, il loro stoccaggio in siti deputati. (Rer)