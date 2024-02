Innovazione: Vigliotti (Bei), 2,3 miliardi in 2023 per digitalizzazione imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del totale degli investimenti del Gruppo Bei nel 2023 in Italia 2,3 miliardi sono andati a favore dell’innovazione e digitalizzazione delle imprese. Lo ha spiegato la vicepresidente Bei, Gelsomina Vigliotti, durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti in Italia nel 2023 in corso all'Hotel Bernini di Roma. “Sostegno, innovazione e ricerca sono alcune delle componenti fondamentali per rendere il sistema industriale europeo competitivo”, ha detto Vigliotti. In particolare, nel 2023 il gruppo Bei ha quasi raddoppiato (+98 per cento) rispetto al 2022 i finanziamenti a favore dell'innovazione e digitalizzazione delle imprese in Italia. (Res)