Sud: Vigliotti (Bei), 4,6 miliardi di euro nel 2023 destinati allo sviluppo del territorio

- La Banca europea per lo sviluppo (Bei) ha destinato nel 2023 il 38 per cento dei propri investimenti, ovvero 4,6 miliardi di euro, a favore dello sviluppo economico del Mezzogiorno. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti, nella conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti dal Gruppo Bei in Italia nel 2023 in corso all’Hotel Bernini di Roma. Vigliotti ha sottolineato l’importanza di promuovere la coesione nell’Unione europea per ridurre i divari economici e sociali tra i territori e far sì che ogni regione possa raggiungere il suo pieno potenziale. (Res)