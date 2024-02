Hong Kong: proteste 2019, incriminate per rivolta altre quattro persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state incriminate oggi per rivolta dalla Corte distrettuale di Hong Kong nell'ambito dell'assalto al palazzo legislativo condotto durante le proteste filodemocratiche del 2019. Il primo luglio di quell'anno, che ha segnato il 22mo anniversario della restituzione alla Cina dell'ex colonia britannica, centinaia di manifestanti si sono introdotti nella sede del parlamento, provocando danni quantificati in 4,6 milioni di dollari. A quanto si apprende dal verdetto emesso dal giudice Li Chi-ho, l'attore Gregory Wong e gli altri imputati, Ho Chun-yin, Ng Chi-yung e Lam Kam-kwan, sono stati incriminati per rivolta, mentre i giornalisti Wong Ka-ho e Ma Kai-chung sono stati assolti dall'accusa. Sono stati tuttavia giudicati colpevoli per ingresso illegale nella sede dell'assemblea legislativa. Le proteste del 2019 sono state innescate da una proposta di legge sull'estradizione avanzata dall'ex segretario alla Sicurezza John Lee, attualmente capo esecutivo di Hong Kong. Il disegno puntava a rettificare l'Ordinanza sui criminali latitanti in modo da autorizzarne l'estradizione in Cina, Paese con cui la regione a statuto speciale non ha accordi di estradizione. Il disegno ha finito per alimentare diffusi timori tra la società civile, preoccupata che una sua eventuale approvazione avrebbe eroso il sistema legale di Hong Kong e sottoposto di fatto i suoi cittadini alla giurisdizione dei tribunali cinesi. (segue) (Cip)