Hong Kong: proteste 2019, incriminate per rivolta altre quattro persone (2)

- La contrarietà alla proposta è stata manifestata in prima battuta dal gruppo pro-democrazia Demosisto, tramutandosi in un vero e proprio movimento di protesta nei mesi successivi. Complici la pressione mediatica e la brutalità della polizia, le proteste hanno assunto via via connotazioni sempre più violente, dando luogo a violenti scontri tra agenti, attivisti pro-democrazia, residenti e sostenitori della leadership di Pechino. Il 9 luglio di quell'anno, l'allora capo dell'amministrazione Carrie Lam definì "un fallimento totale" il lavoro svolto a beneficio della proposta, definitivamente ritirata il 23 ottobre successivo. Le proteste democratiche hanno posto la più grande sfida all'amministrazione di Hong Kong dal 1997, spingendo il Partito comunista cinese a promulgare una controversa legge sulla sicurezza nazionale nel 2020 per porre fine ai disordini. Con l'entrata in vigore della norma, molti dei principali attivisti della città sono stati arrestati, messi a tacere o costretti ad autoesiliarsi all'estero. (Cip)