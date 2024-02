Rifiuti: assessore Lazio, parte bonifica discarica Lunghezza a Roma, attesa da 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bonifica della discarica di Lunghezza, a sud est di Roma, "è un intervento atteso da trent'anni". Lo ha detto l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, in occasione del sopralluogo di stamattina alla discarica in occasione dell'avvio della prima fase della bonifica. "Negli anni Novanta, in questa discarica, furono rinvenuti rifiuti tossici - ha aggiunto Ghera -. Purtroppo tante lungaggini burocratiche sommate alle inchieste della magistratura, hanno comportato un rallentamento degli interventi. Abbiamo stanziati i fondi, finalmente stanno partendo i lavori e siamo già in grado di far partire la bonifica. I finanziamenti a bilancio ammontano a 3 milioni di euro, questo intervento tuttavia è meno impattante dal punto di vista economico. I tempi della prima fase della bonifica saranno di alcuni mesi - ha spiegato Ghera -, nel frattempo faremo la gara per la seconda fase con l'obiettivo di aggiudicarla entro la fine dell'anno. Il primo intervento consiste nello scavo dell'area e nell'eliminazione dei rifiuti pericolosi: già questo dovrebbe contribuire a diminuire l'inquinamento anche atmosferico. I rifiuti speciali saranno conferiti nei siti deputati". (Rer)