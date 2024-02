Tunisia: presidente Saied, “zero tolleranza per chi manomette le risorse del popolo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha fatto visita alla Compagnia nazionale della pasta e della carta nella città di Kasserine, dove ha incontrato alcuni dirigenti e dipendenti della società. "Non c'è spazio per l'abbandono della società così come per il resto delle istituzioni ed enti nazionali", ha detto il presidente. Un comunicato della presidenza, rilasciato oggi, afferma che Saied è stato informato di numerosi casi di corruzione, ribadendo a tal proposito la necessità di ritenere responsabili tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel deterioramento di questa struttura. Durante la visita, Saied ha constatato "molte violazioni che non si sarebbero verificate se non fosse stata seguita la politica di abbandono dal 2011, fino a quando non è stato dato spazio alle lobby, dato che questa istituzione non solo copre le esigenze del mercato tunisino, ma esporta i suoi prodotti anche in molti Paesi". (segue) (Tut)