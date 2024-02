Tunisia: presidente Saied, “zero tolleranza per chi manomette le risorse del popolo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha parlato anche con i lavoratori dell'azienda pubblica, ha ascoltato le loro preoccupazioni e le principali violazioni a cui hanno assistito, sottolineando che "non c'è tolleranza per coloro che manomettono le risorse del popolo tunisino". Uscendo dalla Compagnia nazionale della pasta e della Carta, Saied si è diretto nella vicina Majel Bel Abbes dove, incontrando i cittadini che gli hanno espresso le difficoltà e necessità della comunità locale, ha invitato i responsabili di ciascun settore, a livello nazionale, regionale e locale, ad assumersi le proprie responsabilità. Si è infine recato ad Umm El Aksab, nei governatorati di Kasserine e Gafsa, dove è stato informato sulle problematiche locali in particolare nel settore dei trasporti e della sanità. Il presidente Saied ha invitato i cittadini a prendere l'iniziativa di costituire società civili private, per cui è stato creato un registro statale per facilitare la formazione. Ribadendo che "il cittadino tunisino è capace di creare ricchezza di cui beneficerà non solo lui, ma l'intero Paese". Ha sottolineato infine che "le richieste del popolo tunisino non potranno essere soddisfatte se non attraverso una nuova legislazione, che nasca dalla sua volontà, e soprattutto, purgando il Paese dai corrotti, sia all'interno che all'esterno dell'apparato statale". (Tut)