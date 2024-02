Imprese: immobiliare, Country Garden vende complesso nell’East London

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso immobiliare cinese Country Garden ha messo in vendita un complesso residenziale da 570 milioni di dollari nell’East London con l’obiettivo di alleviare la sua persistente crisi di liquidità. Risland Uk, una filiale di Country Garden, ha incaricato l'agente immobiliare Knight Frank di mettere in vendita il progetto di Calico Wharf, che prevede la costruzione di mille case nella zona Poplar della città. L’azienda cinese sta lavorando ad una ristrutturazione del debito, dopo essere stata dichiarata in default lo scorso ottobre su obbligazioni offshore dal valore di 11 miliardi di dollari. Country Garden ha anche messo in vendita proprietà nella metropoli cinese meridionale di Canton con l’obiettivo di raccogliere 530 milioni di dollari. (Rel)