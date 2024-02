Pmi: Bei, sostegno a oltre 58 mila imprese che impiegano più di un milione di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha sostenuto oltre 58 mila imprese che impiegano più di un milione di persone grazie alla collaborazione con le principali banche pubbliche e commerciali in Italia. E’ quanto emerso nella conferenza stampa in cui la vicepresidente Bei e presidente del Fondo europeo per gli investimenti (Fei), Gelsomina Vigliotti, ha presentato i risultati raggiunti dal Gruppo Bei in Italia nel 2023. Le piccole e medie imprese (Pmi), ha osservato Vigliotti, rappresentano la spina dorsale dell’economia, una parte sostanziale del tessuto produttivo e dei livelli occupazionali nel Paese. (Res)