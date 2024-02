Taiwan: per la Cina, Usa potrebbero sbarazzarsi della "pedina" Taipei se Trump vincesse elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti potrebbero disfarsi della “pedina” Taiwan se Donald Trump vincesse le elezioni presidenziali del prossimo novembre. Lo ha detto il portavoce dell’Ufficio cinese per gli Affari di Taiwan, Chen Binhua, nella consueta conferenza stampa tenuta a Pechino. Washington si atterrà sempre alla politica “America First” e Taiwan passerà dall’essere “una pedina” a “una pedina ripudiata” in qualsiasi momento, ha affermato Chen. Trump è stato interpellato sulla questione taiwanese in un'intervista con l’emittente “Fox News” il 16 luglio 2023. Alla domanda della conduttrice Maria Bartiromo se gli Stati Uniti fossero pronti a difendere l’isola in caso di attacco dalla Cina, Trump ha risposto di non voler rivelare i suoi pensieri sulla questione perché "mi metterebbe in una pessima posizione negoziale”. (Cip)