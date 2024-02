Rifiuti: presidente Municipio Roma VI, data storica per Lunghezza, bene avvio bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio della bonifica della discarica di Lunghezza, a sud est di Roma "segna una data storica per il nostro territorio, da decenni i tentativi di portare a compimento la bonifica sono andati a vuoto. Finalmente ridiamo una dignità al quartiere e restituiamo un senso di giustizia ai cittadini di questo quadrante". Lo ha detto il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco, in occasione del sopralluogo di stamattina alla discarica in occasione dell'avvio della prima fase della bonifica. "Qui c'è un tasso tumorale molto alto, c'è una strada che viene chiamata via delle Vedove per i molti uomini venuti a mancare a causa delle malattie tumorali", ha aggiunto. (Rer)