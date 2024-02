Imprese: Nexi, rafforza impegno green, net zero entro 2040 e target climatici al 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i target approvati dalla SBTi, Nexi si impegna a ridurre le emissioni assolute di gas serra di Scope 1 e 2 - quelle generate direttamente dalle business operation - del 42 per cento entro il 2030, partendo dalla baseline del 2021. Il Gruppo si impegna, inoltre, ad aumentare l'approvvigionamento annuale di energia elettrica da fonti rinnovabili dal 51,7 per cento del 2021 al 100 per cento entro il 2030. Nexi si impegna anche a decarbonizzare la propria catena di fornitura, promuovendo l'adozione di obiettivi di riduzione di CO2 tra i suoi fornitori. Entro il 2027, questo obiettivo di Scope 3 coinvolgerà due ambiti rilevanti della catena di approvvigionamento di Nexi: gli acquisti di beni e servizi, con il coinvolgimento del 78 per cento dei fornitori, in base alla spesa; gli acquisti di beni capitali, con il 70 per cento dei fornitori, in base alle loro emissioni di gas serra, partendo dalla baseline del 2021. Nel lungo termine, infine, il Gruppo si impegna a raggiungere il net zero entro il 2040, riducendo le emissioni assolute di gas serra di Scope 1, 2 e 3 del 90 per cento e concentrando l'utilizzo dei crediti di carbonio sulle emissioni residue. (Com)