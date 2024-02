Taiwan: nuova sortita delle forze armate cinesi con 33 aerei e 6 navi da guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le elezioni presidenziali disputate a Taiwan il 13 gennaio, che hanno visto trionfare il candidato del Partito progressista democratico (Dpp) Lai Ching-te, gli Usa hanno inviato nello Stretto il cacciatorpediniere John Finn. Nonostante la Settima flotta abbia chiarito che il transito della nave da guerra sia avvenuto "oltre le acque territoriali di qualsiasi Stato rivierasco", la Cina ha paventato rischi per la sua sovranità e integrità territoriale, accusando Washington di avere "causato problemi" ed essersi cimentata in "provocazioni" alle porte del Paese asiatico. Nel frattempo, anche le forze armate di Taiwan sembrano avere in programma nuove esercitazioni militari. A quanto riferito ieri dall’agenzia di stampa “Central News Agency”, l’esercito condurrà il 25 marzo prossimo un'esercitazione a fuoco vivo sulla spiaggia di Xianxi, considerata un potenziale sito per uno sbarco anfibio cinese. Nelle manovre nella zona designata della costa occidentale dovrebbero essere dispiegati fucili e pistole T-91. (Res)