Cina: ministro Esteri, nostra diplomazia ha saputo affrontare sfide “con responsabilità”

- La diplomazia cinese ha saputo affrontare le sfide e procedere in avanti con un “grande senso di responsabilità”. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, nel corso di un ricevimento tenuto ieri nella capitale cinese in vista del Capodanno lunare del 10 febbraio. Alla cerimonia hanno partecipato più di 400 persone, tra cui invitati diplomatici di vari Paesi, rappresentanti di organizzazioni internazionali e degli organi di governo cinesi. Nell’ultimo anno la Cina è rimasta impegnata nel dialogo e nella cooperazione, ed ha agito all’insegna di “amicizia, sincerità, vantaggio reciproco e inclusività”, ha detto il ministro degli Esteri. Ricordando l’Iniziativa di sicurezza globale promossa dal presidente Xi Jinping, il documento di posizione in 12 punti sulla guerra in Ucraina, la mediazione tra Iran e Arabia Saudita, Wang ha detto che la Cina resta una “forza chiave nella salvaguardia della pace e della stabilità mondiali”. In futuro, Pechino continuerà a promuovere apertura e cooperazione, apportando “nuovi contributi” allo sviluppo globale, ha concluso. (Cip)