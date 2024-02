Portogallo: agricoltori bloccano autostrada al confine con la Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di agricoltori portoghesi ha bloccato l'autostrada A6 nei pressi di Badajoz, vicino al confine con la Spagna, sulla scia delle proteste degli agricoltori in altri Paesi europei che chiedono una revisione delle politiche e dei regolamenti del settore. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Lusa", le forze di sicurezza portoghesi e spagnole sono state mobilitate per controllare l'evoluzione della protesta. Inoltre, sono stati promossi blocchi anche in altre zone del Portogallo, un giorno dopo che il governo di Lisbona ha annunciato un pacchetto di aiuti da 500 milioni di euro. (Spm)