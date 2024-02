Taiwan: il nuovo parlamento ha giurato oggi a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo parlamento di Taiwan, eletto a seguito delle elezioni disputate il 13 gennaio, ha giurato oggi a Taipei. La nuova legislatura, che resterà in carica fino al 2028, non ha un partito unico che detiene la maggioranza assoluta. Il Kuomintang (Kmt), principale partito all’opposizione, detiene 52 dei 113 seggi in palio, seguito dal Partito progressista democratico (Dpp, al governo) con 51 seggi. Altri 8 seggi sono occupati dal Partito popolare di Taiwan (Tpp). L’età media dei parlamentari è di 53 anni, con 54 entrati in carica per la prima volta. Solo 11 deputati, ovvero circa il 10 per cento, hanno meno di 40 anni. Il più giovane, di 31 anni, è l’esponente del Dpp Huang Jie. Ker Chien-ming, 72 anni e dieci mandati nella legislatura tra le fila del Dpp, rimane invece l’esponente più anziano del parlamento. Il 42 per cento dei deputati è rappresentato da donne, mentre il 58 per cento da uomini. (Res)