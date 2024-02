Ue: Eurostat, a dicembre disoccupazione al 7,2 per cento in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre 2023 il tasso di disoccupazione destagionalizzato in Italia è stato del 7,2 per cento, in calo rispetto al mese di novembre (7,4 per cento) e anche rispetto al dicembre 2022 (7,9 per cento). Lo si apprende dai dati di Eurostat, che stima in circa 1,829 milioni le persone senza occupazione in Italia, in calo rispetto al 1,880 milioni di novembre. Per quanto riguarda i dati degli under 25, a dicembre erano 315 mila i giovani disoccupati in Italia, con un tasso stimato al 20,1 per cento, in calo rispetto al 20,5 per cento di novembre e al 22,6 per cento di dicembre 2022. I dati divisi per sesso indicano invece un tasso di disoccupazione femminile dell'8,2 per cento a dicembre, in calo rispetto all'8,4 di novembre e al 9,2 per cento di dicembre 2022. Il tasso di disoccupazione maschile è stato del 6,4, anch'esso in calo rispetto al mese precedente (6,5 per cento) e a dicembre 2022 (7 per cento). (Beb)