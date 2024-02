Venezuela: Corte interamericana diritti umani, "inabilitazioni" politiche sono tipiche di regimi autoritari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader oppositrice, assieme a Guaidò, è per la Corte anche responsabile del sequestro di fondi presso banche straniere, e di un blocco commerciale che ha privato anche Caracas di poter comprare "medicamenti antiretrovirali per il trattamento dell'Aids in almeno 60 mila pazienti". Inoltre, avendo accettato nel 2014 di rappresentare il governo di Panama presso l'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Machado ha contravvenuto anche al divieto costituzionale di accettare altri incarichi, senza aver lasciato quello di deputato. Le opposizioni hanno respinto la decisione del Tsj, accusando il governo di aver violato parzialmente gli Accordi di Barbados, l'intesa trovata a ottobre scorso per arrivare a elezioni trasparenti e democratiche. Gli Stati Uniti hanno iniziato a riattivare parte delle sanzioni che avevano sospeso proprio per "incoraggiare" gli accordi, mentre diversi governi hanno espresso "preoccupazione" e allarme per la decisione delle autorità venezuelane. (Was)