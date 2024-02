Sardegna: GdF Nuoro, arrestato 32 enne trovato in possesso di tre chili di marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 32 enne di Quartu Sant'Elena è stato arrestato a Ottana, nel Nuorese, dai militari della Guardia di Finanza di Nuoro perché trovato in possesso di circa 3 chili di marijuana. I finanzieri, durante un controllo di routine sulla circoscrizione di servizio, finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, hanno notato lo stato di agitazione del giovane e hanno proceduto ad una accurata ispezione dell’autoveicolo sul quale viaggiava. Nel bagagliaio è stato ritrovato un borsone con all’interno la sostanza stupefacente confezionata in buste termosaldate, pronta per la vendita. La droga è stata sequestrata e il 32 enne, segnalato alla Procura della Repubblica di Nuoro, è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. (Rsc)