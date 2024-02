Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino (ore 16:30)L'assessore al Patrimonio, Emmanuel Conte, assiste all'inaugurazione della "Boutique Rolex Il nuovo negozio affaccia sull'asse principale della Galleria, nel corpo di fabbrica fra piazza Duomo e via Silvio Pellico, in uno spazio di oltre 800 metri quadri su più piani assegnato a Damiani.Galleria Vittorio Emanuele II (ore 19:30)REGIONEL'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, partecipa all'evento dedicato ai quattro comuni vincitori della social call sulla giornata del verde pulito 2023Palazzo Lombardia, Auditorium Testori (ore 10)L'assessore a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, è presente all'avvio del tour di incontri provinciali dedicati alle Cer (Comunità energetiche rinnovabili) e al tema dell'autoconsumo di energia rinnovabile.Ufficio territoriale regionale, via del Gesù, 17 Sondrio (ore 10:30)L'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa alla presentazione della stagione 2024/2025 di “OperaLombardia”. L'iniziativa coinvolge cinque teatri lombardi: il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Sociale di Como/AsLiCo, il Teatro Ponchielli di Cremona e il Teatro Fraschini di Pavia.Palazzo Pirelli, sala Pirelli (ore 10:30)L'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, premia le nuove “Attività storiche” della provincia di Mantova riconosciute nel 2023 da Regione Lombardia. Partecipa alla consegna dei premi anche l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, e il commissario straordinario della Camera di Commercio di Mantova, Carlo Zanetti. A seguire l'assessore Guidesi effettuerà una visita istituzionale a Guidizzolo (MN) nell'ambito del tour dedicato alle imprese.MaMu Mantova Multicentre largo di Porta Pradella 1/b Mantova (ore 11); visita azienda Ferrari Growtech (Strada degli Squadri, 6 – Guidizzolo/Mn (ore 14:30)L'assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali, partecipa all'evento “Artigianato è tradizione”, dedicato al panettone.Moebius Milano, via Alfredo Cappellini, 25 (ore 18)VARIEIl valore della Consulenza. Intervengono, tra gli altri: Vito Grassi (Vicepresidente Confindustria) Paola Pietrafesa (ad Allianz Bank); Claudio Gemme (Presidente Fincantieri); Gian Maria Mossa (Amministratore Delegato Banca Generali) Marco Deroma (Presidente EFPA); Giovanni Sabatini (Direttore Generale ABI); Massimo Doris (ad Banca Mediolanum) Silvio Ruggiu (Direttore Generale Zurich Bank); Lorenzo Bassani (Direttore Generale Mediobanca Premier; Lucia Albano (Sottosegretaria di Stato al MEF) Alessandro Foti (Amministratore Delegato FinecoBankPalazzo Mezzanotte, Piazza Affari (ore 9)Trentatreesimo convegno de L'esperto risponde "Telefisco 2024" organizzato da Il Sole 24 Ore. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Leo, vice ministro economia e finanze; Ernesto Maria Ruffini, direttore Agenzia delle Entrate. Auditorium Aruba, Global Cloud Data Center campus. Via S. Clemente, 53 Ponte San Pietro / Bg (ore 9)Anche in streamingTerre des Hommes diffonde i dati dell'Osservatorio Indifesa 2024 sui temi di bullismo e violenza online in vista dell'Internet Safer Day (6 febbraio).ITT Artemisia Gentileschi, Aula Magna, Via Giulio Natta 11 (ore 10)Anteprima ufficiale della Nuova gamma Pet Food di Coop. Sono presenti: Domenico Brisigotti, DG Coop Italia; Valentino Bontempo, Professore UniMi; Silvia Amodio, Fotografa giornalistaCoop di via Arona 15/9 (ore 10:30)Cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2023/2024 dell'Accademia di Brera con i saluti istituzionali del Presidente Diego Visconti e del Direttore Giovanni Iovane che illustrano il bilancio dell'anno trascorso nonché i nuovi percorsi che Brera intende perseguire. Durante la cerimonia viene consegnato il Diploma Accademico Honoris Causa in Scenografia e il titolo di Socio Onorario dell'Accademia di Brera a all'Artista teatrale e visivo Bob Wilson.Accademia di Brera, aula 38 di scenografia (ore 12)MF Legal Summit. Intervengono, tra gli altri: Paola Severino Di Benedetto, Presidente, Luiss School of Law; Luca Arnaboldi, Managing Partner Carnelutti Law Firm, President American Chamber of Commerce in Italy; Giorgio Martellino, Vice Presidente, AIGI Associazione Giuristi d'Impresaon line (ore 14)Al via la nona edizione dell'AIA CAM Pre-Moot la competizione tra studenti universitari internazionali che si sfidano sull'arbitratoCamera Arbitrale di Milano Via Meravigli, 9/B (ore 14)Camera del Lavoro presenta il Programma culturale 2024 elaborato dal Dipartimento Cultura e Ricerca. Alla presentazione partecipano, insieme al segretario generale della Cgil Milano Luca Stanzione; Ferruccio Capelli, Casa della Cultura e FiorellaImprenti (Innovare X Includere).Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria, 43 (ore 15)Partenza della 26 esima edizione del "Rallye di Monte-Carlo Historique", una delle più importanti e prestigiose manifestazioni di regolarità riservate alle auto storiche. L'evento è organizzato da Automobile Club Milano e da Canossa Events in collaborazione con ACI Storico.Corso Venezia, 43 (ore 18)Presentazione della nuova academy di designArena Listone Giordano, via Santa Cecilia 6 (ore 18)Alleanza Verdi Sinistra promuove e organizza l'incontro "Cessate il fuoco subito!" con l'introduzione di Francesco Casarolli, membro esecutivo regionale Europa Verde e Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra in Lombardia.Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4 (ore 20:30)Incontro pubblico organizzato dal Coordinamento per la tutela del verde di cintura urbana – Milano Parco Ovest per un confronto sui temi: Progetto Stadio: la situazione; Aree ippiche: fra concerti e progetti di trasformazione; Parco Sud: cosa sta cambiando, come tutelare il verde di cintura urbana; Il nuovo Piano di Governo del Territorio di Milano: i "crediti di carbonio" al posto di aree verdi e aria più pulita?Polisportiva Garegnano, via Lampugnano, 80 (ore 20:45) (Rem)