Savona: Gdf, individuati 16 percettori indebiti di Rdc

- Le fiamme gialle savonesi, analizzando la posizione dei percettori del Reddito di cittadinanza attraverso il mirato utilizzo delle banche dati, hanno riscontrato illecite percezioni da parte di 16 soggetti, per oltre 109.000,00 euro. In particolare, sono state individuate 12 persone che avevano dichiarato fraudolentemente di aver risieduto in Italia da almeno 10 anni. Sono state, altresì, scoperte due commesse che lavoravano “in nero” in due distinte attività commerciali, percependo contemporaneamente il reddito di cittadinanza. Le pene previste per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza sono della reclusione da 2 a 6 anni per chiunque presenti dichiarazioni false oppure ometta informazioni dovute e da 1 a 3 anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’Ente erogatore delle variazioni di reddito, del patrimonio nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della riduzione o revoca del beneficio.(Rin)