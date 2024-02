Gaza: premier irlandese Varadkar, conflitto si supererà solo con politica e diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difficilmente un'ordinanza della Corte internazionale di giustizia metterà fine al conflitto a Gaza, ma servono "politica e diplomazia". Lo ha dichiarato il premier irlandese, Leo Varadkar, al suo arrivo al vertice del Consiglio europeo a Bruxelles. "Rispetto il lavoro della Corte internazionale di giustizia, penso che ciò che sta accadendo in quei tribunali sia molto significativo e importante, soprattutto in termini di responsabilità", ma "riusciremo a porre fine a questo conflitto solo attraverso la politica e la diplomazia", ha spiegato Varadkar. "La mia attenzione è focalizzata sulla necessità di un cessate il fuoco umanitario, in modo che gli ostaggi possano essere rilasciati, le uccisioni possano cessare e gli aiuti possano arrivare a Gaza. Questa deve essere la priorità", ha concluso.(Beb)