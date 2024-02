Diritti: Locatelli, onorare memoria vittime innocenti guerre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si celebra la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Si tratta di un’occasione per onorare la memoria di tutte le vittime innocenti delle guerre, ma anche per promuovere la cultura della pace e mobilitare le coscienze contro le barbarie e gli orrori dei conflitti. Oggi più che mai dobbiamo impegnarci per mantenere viva la memoria del passato e per non abbassare lo sguardo davanti a quello che sta succedendo anche nel presente, affinché nessuno debba più pagare con la vita il prezzo delle guerre". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. (Rin)