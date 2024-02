Centrosinistra: Speranza (Pd), alternativa alla destra è coalizione giallo-rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Speranza, ex ministro della Sanità con Conte e Draghi, da poco rientrato nel Pd, nonostante l'imminente voto europeo si augurava maggiore unità tra la segretaria Elly Schlein e il leader 5Stelle: "Sui fondamentali - osserva in una intervista a 'Quotidiano Nazionale' - credo sia emerso un terreno comune su cui lavorare. Poi è naturale che quando si corre col proporzionale ogni forza politica si misuri con la propria identità". Quindi farebbe bene Schlein a candidarsi in tutte le circoscrizioni e andare a Bruxelles: "Ogni giorno qualcuno dice a Elly cosa deve fare. lo non voglio aggiungermi al coro. Valuterà tutte le condizioni e come rendere più forti le nostre liste". Alle Amministrative però si vota per coalizioni, ed è un voto che fa da battistrada alle politiche: "Anche per questo dobbiamo coltivare un terreno comune, oggi sui territori e domani alle Politiche. Sento affermare che il governo non è all'altezza, ma non c'è un'alternativa. Vorrei invece ricordare che l'alternativa c'è già stata: il governo giallo-rosso, a mio avviso positivo, che ha unito larga parte dell'odierna opposizione. Abbiamo affrontato una pandemia senza precedenti con misure coraggiose di sostegno sociale a famiglie e imprese. E abbiamo vinto la grande partita del Pnrr con ben 209 miliardi portati all'Italia". "Oggi - aggiunge l'ex ministro - dobbiamo coltivare questo campo, senza pregiudiziali e forzature a partire dai problemi reali delle persone". (segue) (Rin)