Centrosinistra: Speranza (Pd), alternativa alla destra è coalizione giallo-rossa (2)

- Ad esempio: "Il salario minimo, una priorità per i lavoratori che ci ha visti uniti. E la sanità, ovviamente. II mio libro nasce da qui. Durante la pandemia c'eravamo detti 'mai più tagli'. E abbiamo aggiunto molte risorse, superando finalmente il 7 per cento di spesa sui Pil: in termini assoluti, da 2.629 a 3.255 dollari procapite. Questo perché la storia ci è entrata in casa e ha cambiato l'ordine delle priorità. Chiusa l'emergenza, vedo un pericolosissimo ritorno al passato. Addirittura, per il 2024, l'indicazione del governo in percentuale sui Pil è inferiore ai livelli pre pandemia del 2019". Secondo Speranza si tratta di "un errore drammatico. Non possiamo ricominciare - conclude - a considerare la Sanità come mera spesa pubblica invece che come il più importante investimento sulla qualità della vita". (Rin)