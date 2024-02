Ue: Meloni vede Orban con Scholz, Macron, Michel e von der Leyen prima del vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consultazioni in corso al Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. Lo ha annunciato il presidente del consiglio europeo, Charles Michel, pubblicando una foto su X in cui si vedono riuniti a colloquio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Charles Michel, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier ungherese Viktor Orban. Presente anche Therese Blanchet, segretaria generale del Consiglio. "Conto alla rovescia finale per il vertice europeo. Consultazioni in corso", si legge nel messaggio di Michel, che di fatto annuncia come il colloquio si stia svolgendo prima dell'avvio dei lavori del Consiglio europeo straordinario che si tiene oggi a Bruxelles. (Beb)