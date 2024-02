Filippine: Marcos approva modernizzazione forza armate, previsto acquisto sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha approvato la terza fase del piano nazionale di modernizzazione delle forze armate, che prevede anche l'acquisto del primo sottomarino per la marina militare, al fine di difendere più efficacemente la sovranità marittima del Paese protagonista di dispute territoriali con la Cina e altri Paesi nel Mar Cinese Meridionale. Un portavoce della marina militare filippina, Roy Trinidad, ha dichiarato oggi che la terza fase del piano di modernizzazione riflette la transizione "da una strategia di difesa interna a una di difesa esterna". "Non avremo una grande marina (...) Ma avremo una marina che difesa i nostri diritti territoriali e la nostra sovranità", ha dichiarato Trinidad. La terza fase del piano di modernizzazione delle forze armate avrà un costo stimato in 2mila miliardi di peso (35,62 miliardi di dollari) e verrà attuata nell'arco di diversi anni. Francia, Spagna, Corea del Sud e Italia hanno espresso interesse a fornire sottomarini a Manila, ha dichiarato il portavoce. (Fim)