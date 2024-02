Venezia: palazzi comunali illuminati di blu per Giornata vittime guerre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera i palazzi del comune di Venezia saranno illuminati di blu per Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. L'iniziativa è promossa dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dall'Associazione nazionale Comuni italiani all'interno della campagna "Stop alle bombe sui civili". "Iniziative come questa – ha dichiarato la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano – in un momento storico sempre più afflitto da guerre e scontri armati, le cui conseguenze drammatiche ricadono inevitabilmente sulla popolazione civile, assumono un valore particolare e significativo". "Richiamare l'attenzione sulle vittime civili e sulle violazioni dei diritti umani fondamentali, sensibilizzare la collettività sulle conseguenze delle guerre, far partire accorati appelli affinché si ponga fine a tutto questo e si garantiscano azioni efficaci di contrasto alle guerre e ai tragici scenari che ogni conflitto porta con sé, diventa un atto di responsabilità, di civiltà e di presa di coscienza che senza la pace e il dialogo tra i popoli non c'è nessun futuro", ha concluso. (Rev)