Forza Italia: Pier Silvio Berlusconi, Tajani è la persona giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- L'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in una intervista alla "Stampa" spiega che "Forza Italia può fare un buon lavoro e Antonio Tajani è la persona giusta. Ha una leadership basata su una qualità importantissima: la serietà dimostrata col suo lavoro prima di tutto nel governo. Non si tratta di sostituire la leadership di mio padre, che è impossibile". "Ma di creare - aggiunge - le condizioni per cui ci sia una squadra di persone che porta avanti ciò che mio padre ha creato. Squadra che va arricchita anche con presenze giovani, che possano crescere". Poi un giudizio sul governo: "Ne ho una visione positiva: gli indicatori macroeconomici sono tutti positivi. E non penso che sia un caso". Quanto alla Rai, l'ipotesi di alzare, seppure di poco, il tetto pubblicitario "sarebbe una mossa sbagliata per la Rai, che non avrebbe garanzia di maggiori ricavi. Noi ci difenderemmo alla grande. Sarebbe però devastante soprattutto per gli altri editori. Io penso invece che in Rai ci sarebbe un grande lavoro da fare: rimettere a fuoco ciò che è servizio pubblico e rimodulare meglio l'offerta. Non dico - conclude Berlusconi - che la Rai debba mandare in onda documentari in bianco e nero, ma che il telegiornale del primo canale pubblico sia impacchettato in mezzo a due giochi a me fa un po' strano". (Rin)