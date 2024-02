Germania: ex direttore intelligence, l'Unione dei valori vuole una svolta politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultraconservatrori dell'Unione dei valori intendono governare e vogliono “una svolta politica in Germania”. È quanto dichiarato da Hans-Georg Maassen, presidente dell'Unione dei valori dal 2023 e direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv, l'agenzia di intelligence interna tedesca) dal 2012 alla destituzione nel 2018. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'ex funzionario si è detto aperto a una collaborazione tra l'Unione dei valori e il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd), se presenta iniziative legislative sensate e con i giusti contenuti. Organizzazione che raccoglie esponenti dell'ultradestra di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), l'associazione guidata da Maassen non è ancora un partito, ma tale diventerà in questo mese. Al congresso che ha tenuto a Erfurt il 20 gennaio scorso, l'Unione dei valori ha infatti approvato la proposta del suo presidente, uscito dalla Cdu, di trasformarsi in partito mantenendo il nome. Con riguardo alle elezioni per il rinnovo del parlamento in programma in Turingia a settembre, Maassen ha dichiarato che non avrebbe “alcun problema” qualora il candidato dell'Unione dei valori a primo ministro del Land venisse eletto con i voti di Afd. (segue) (Geb)