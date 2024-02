Germania: ex direttore intelligence, l'Unione dei valori vuole una svolta politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello Stato della Germania orientale, il partito è classificato come comprovata organizzazione estremista di destra. Su scala nazionale, il Bfv valuta Afd, secondo gruppo di opposizione al Bundestag dopo quello di Cdu e Csu, come sospetto gruppo di estrema destra. Interrogato sulla possibilità di formare in Turingia una coalizione di governo con Afd, il presidente dell'Unione dei valori ha risposto: “Adesso non arriverei a tanto”. L'ex direttore del Bfv ha aggiunto che “alcuni aspetti” della politica di Afd in materia di immigrazione sono “semplicemente troppo radicali per me”. A ogni modo, come evidenziato da Maassen, il suo partito è aperto a “lavorare con tutti, se sostengono le nostre posizioni e i nostri valori”. L'ex direttore del Bfv ha, infine, affermato che nell'Unione dei valori non vi saranno “radicali, pazzi, cavalieri di ventura”. Con l'uscita di Maassen dalla Cdu e lo strappo tra l'Unione dei valori e i popolari, si è consumato un contrasto che durava da anni. Fondata nel 2017, l'associazione dell'ultradestra di Cdu e Csu criticava i due partiti per quello che giudica eccessivo centrismo, mentre le principali forze di opposizione al Bundestag accusavano l'Unione dei valori di estremismo. In questo contesto, a febbraio del 2023, la Cdu aveva avviato la procedura di espulsione di Maassen. L'ex direttore del Bfv è uscito volontariamente dal partito il 25 gennaio scorso. (Geb)