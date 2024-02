Caso Salis: Lupi, non si può essere garantisti a corrente alternata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Le immagini di Ilaria Salis in catene in un'aula di tribunale in Ungheria "sono state un colpo al cuore. Sbaglia chi usa due pesi e due misure, chi strumentalizza una vicenda di diritti civili per qualche voto. Non si può essere garantisti a corrente alternata". Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, esprime la posizione più netta nel centrodestra. Quanto alle parole del ministro Lollobrigida che ha dichiarato di non aver visto quelle immagini e di non poterle commentare: "Non so in quale contesto Lollobrigida abbia detto quelle cose, immagino possa essere stato colto di sorpresa dalla domanda. Non lo dico per giustificare nessuno. Ma più che le sue parole, mi hanno colpito altre dichiarazioni, rilasciate a freddo. Certi distinguo non mi sono piaciuti. Non servono". Si riferisce alle parole di Salvini sulla maestra italiana: "Sì. Io penso che una situazione inaccettabile come quella mostrata dalle immagini dell'udienza in Ungheria non si possa strumentalizzare a fini politici. Ci siamo già dimenticati di Enzo Carra in manette ai tempi di Mani pulite? La presunzione di innocenza è fondamentale, sempre. Evocare eventuali condotte precedenti o discutere l'opportunità che questa donna insegni, magari pensando di lucrare qualche voto, è un errore. Vale per tutti, ovviamente". (segue) (Rin)