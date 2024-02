Caso Salis: Lupi, non si può essere garantisti a corrente alternata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma vale - aggiunge - tanto più per noi che del garantismo facciamo la nostra bandiera. Poi nel caso di Salis, i diritti e la dignità della persona non possono mai essere calpestati. È una vicenda che dovrebbe vederci tutti uniti andare nella stessa direzione". Invece non tutti sembrano aver percepito l'urgenza di protestare o di intervenire: "Quelle immagini sono un colpo al cuore. Il giudizio non può che essere netto. Parliamo di riforma della giustizia, di quanto può essere non rispettosa della dignità umana la carcerazione preventiva, e poi facciamo distinguo davanti a una nostra connazionale in catene? Consiglio di rileggere I miserabili di Victor Hugo o di andare con la memoria al caso Dreyfus in Francia a cavallo tra '800 e '900". Secondo alcuni il governo di centrodestra ha avuto una certa timidezza nell'affrontare la vicenda perché il primo ministro ungherese, Orbán, è politicamente vicino a Giorgia Meloni: "Che con Orbán ci sia un'amicizia è un valore aggiunto in questo caso: chi più di Giorgia Meloni può ottenere considerazione presso di lui? Basta pensare alla storia: quanto ci mancano le buone relazioni di Giulio Andreotti con i palestinesi o di Silvio Berlusconi con Gheddafi? Quando si ha un'identità forte e chiara si tratta ricevendo maggiore stima. Sono fiducioso - conclude Lupi - che l'interlocuzione avviata dalla premier potrà portare risultati. Suggerisco alla sinistra di non strumentalizzare il rapporto di Meloni con Orbán mentre ci si occupa di un'italiana detenuta in Ungheria. L'Italia è l'Italia. Dobbiamo essere tutti dalla stessa parte". (Rin)