Ue: Tusk, se posizione di Orban fosse dominante Ucraina perderebbe la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la posizione del premier ungherese Viktor Orban fosse dominante in Europa, allora l’Ucraina perderebbe sicuramente la guerra. Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk al suo arrivo al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. Occorre convincere Orban “che abbiamo ancora la possibilità di proteggere Kiev efficacemente” e “deve essere conscio” che altrimenti “sarebbe responsabile di uno ‘scenario nero’ a causa del suo ‘gioco’”, ha aggiunto Tusk. “Abbiamo bisogno dell’unità dei Ventisette per una prospettiva di lungo periodo di assistenza all’Ucraina. Se Orban ottiene un potere di veto da esercitare ogni anno, sarà problematico per l’Ucraina e per noi avere un programma costante per Kiev”, ha spiegato il premier polacco. (Beb)