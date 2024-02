Donne: Ronzulli (FI), su conciliazione lavoro-famiglia basta parlare di "scelta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è facile per una donna affermarsi in politica o in qualsiasi altro ambito lavorativo. C'è ancora tanto da fare per colmare il gap di genere, a partire dalla disparità salariale che, a parità di mansioni, vede le donne guadagnare il 16 per cento in meno degli uomini. Abbiamo sempre detto che la donna deve scegliere tra lavoro e famiglia. Non parliamo più di 'scelta', ma di obbligo a sacrificare o il lavoro o la famiglia". Lo ha detto, a "Uno mattina", su Rai1, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, che ha proseguito: "Il governo sta lavorando per colmare questo gap. Le politiche sulla famiglia stanno dando dei frutti e quando non ci sorprenderemo più dei successi di una donna, avremo rotto finalmente il tetto di cristallo". (Rin)