Roma: trovato con mezzo chilo di droga, arrestato 21enne a Cesano

- È stato trovato in possesso di mezzo chilo di hashish, e per questo è stato arrestato. I carabinieri della Stazione di Cesano di Roma hanno ammanettato un 21enne di origini russe con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo ieri mattina in via Federico Bocchetti a Cesano, nella zona nord della Capitale. I militari, dopo aver notato dei movimenti sospetti da parte del giovane, già noto per precedenti reati, una volta individuata la sua abitazione hanno deciso di eseguire una perquisizione. A seguito dei controlli, i carabinieri hanno trovato mezzo chilo di hashish suddivisa in cinque panetti. L’indagato è stato quindi arrestato e portato presso le aule del Tribunale della Capitale, dove il suo arresto è stato convalidato.(Rer)