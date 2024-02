Agricoltura: Prandini (Coldiretti), siamo in balia delle eco-follie europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste degli agricoltori infiammano Bruxelles. Oggi tutte le maggiori sigle del panorama agricolo europeo sono in piazza nella capitale dell'Unione per protestare contro il Green Deal e le sue scelte che rischiano di assestare il colpo finale al primario. In prima linea c'è la Coldiretti, di gran lunga la maggiore organizzazione italiana del settore con oltre mezzo milione di aziende e due milioni e mezzo di lavoratori rappresentati. "La sfida da vincere è in Europa - spiega a "Libero Quotidiano" il presidente della Coldiretti Ettore Prandini -. A Bruxelles, dove si decide la politica alimentare della Ue. Far credere che l'Italia, da sola, possa rispondere alle sfide che mettono in gioco le scelte politiche europee è sbagliato. Sarebbe una presa in giro proprio nei confronti dei nostri agricoltori che non se la meritano". Secondo Prandini "bisogna avere l'onestà di riconoscere che in Francia e in Germania l'ondata di proteste è montata con il taglio deciso dai rispettivi governi al bilancio e alle agevolazioni fiscali a beneficio dell'agricoltura. E' scorretto far finta di non saperlo". Da noi "è accaduto l'esatto contrario. Il governo ha aumentato le risorse destinate all'agricoltura anziché tagliarle come hanno fatto Berlino e Parigi. Il tema è proprio il luogo in cui le proteste vanno portate. Vale a dire Bruxelles. Ci confrontiamo con una burocrazia comunitaria i cui tempi stridono fortemente con le emergenze del settore che richiede risposte immediate. Le nostre imprese hanno bisogno di risposte ora. Non fra qualche mese o qualche anno". (segue) (Rin)