Agricoltura: Prandini (Coldiretti), siamo in balia delle eco-follie europee (2)

- "E noi oggi - continua il numero uno di Coldiretti - manifestiamo insieme alle altre organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori europei. Assieme ai portoghesi, agli spagnoli, ai belgi, ai tedeschi, ai francesi per chiedere la cancellazione definitiva della norma che ci obbliga a tenere il 4 per cento dei terreni incolti". Ma solo l'inizio. "Cominciamo da qui per affrontare tutti i grandi temi su cui ci attendiamo si possa aprire finalmente un confronto serio con le istituzioni europee. Le uniche titolate a decidere". E' prioritaria "la certezza sulle risorse economiche destinate all'agricoltura. Quando sentiamo parlare di altre voci del bilancio comunitario che richiedono più risorse, ad esempio la difesa, ci preoccupiamo. E' anche condivisibile destinare più soldi alla difesa comune europea. A condizione però che queste risorse non vengano sottratte al bilancio agricolo, com'è accaduto regolarmente negli ultimi decenni". Prandini osserva inoltre che "le regole che l'Europa impone alle imprese agricole dei Ventisette devono essere le stesse che pretende vengano rispettate nel momento in cui importiamo da altri continenti. Dovrebbe essere il tema centrale anche nei negoziati per l'accordo di libero scambio con il Mercosur, il mercato comune dell'America latina". "Al momento - argomenta - i negoziati con il Mercosur sono stati congelati proprio per placare almeno in parte la collera degli agricoltori europei. La direzione presa dalle trattative avrebbe comunque agevolato le importazioni di prodotti senza le caratteristiche richieste ai nostri". I prodotti agroalimentari del Sudamerica "non rispettano le limitazioni imposte da Bruxelles sui prodotti fitosanitari potenzialmente nocivi, e non rispettano neppure le norme che regolano gli allevamenti nella Ue. Per non dimenticare i diritti sociali, visto che in molti Paesi del Sud America è molto diffuso lo sfruttamento della manodopera e il lavoro minorile". Molte delle nuove norme che hanno inasprito i vincoli alle produzioni agricole e zootecniche sono contenute nel Green Deal: "E' così. Noi, assieme agli agricoltori del resto d'Europa contestiamo la deriva psichiatrica dell'ex vicepresidente della Commissione Frans Timmermans, al quale la politica europea e la presidente von der Leyen aveva delegato le scelte di carattere strategico degli ultimi quattro anni. Il mondo agricolo, secondo Timmermans, sarebbe il maggior responsabile dell'inquinamento". Ma "è vero esattamente il contrario. Senza agricoltura - conclude Prandini - l'ambiente viene compromesso. Senza manutenzione del territorio c'è il dissesto idrogeologico. E c'è stata una totale disattenzione da parte dell'Europa verso le aziende agricole". (Rin)