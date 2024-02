Ucraina: presidente lituano Nauseda, rappresenta fronte della guerra russa contro l'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è solo la linea del fronte nella guerra che la Russia ha mosso contro l’Occidente e i suoi valori di democrazia e libertà Lo ha affermato il presidente lituano Gitanas Nauseda, in arrivo al vertice del Consiglio europeo a Bruxelles. “Per questo motivo è molto importante mantenere salda questa linea difensiva, aiutando l’Ucraina non solo a livello militare”, ha osservato Nauseda, sottolineando come sia fondamentale sbloccare lo stanziamento di 50 miliardi di euro per Kiev. “Abbiamo bisogno di un coordinamento anche con gli Stati Uniti”, ha ricordato il presidente lituano. (Beb)