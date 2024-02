Ucraina: Tusk, posizione di Orban è minaccia per la sicurezza di tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione del premier Viktor Orban in relazione all’assistenza europea all’Ucraina è una minaccia alla sicurezza “per tutti noi”. Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk al suo arrivo al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. “Si parla della sicurezza non solo dell’Ucraina ma di tutta l’Europa, inclusa la Polonia, e anche dell’Ungheria”, ha detto Tusk. La questione ucraina è esistenziale, anche per la Polonia e per tutti noi”, ha insistito il primo ministro polacco. Tusk ha anche dichiarato che non c’è un piano B sugli aiuti a Kiev e sta a Orban decidere se Budapest è parte della comunità europea. (Beb)