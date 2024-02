Serbia-Italia: a Belgrado il concerto di Stefano Bollani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto ieri sera presso la Fondazione Kolarac di Belgrado il concerto dell'eclettico protagonista della musica jazz italiana, Stefano Bollani. L'evento è stato organizzato dall'Istituto italiano di cultura in collaborazione con l'ambasciata d'Italia a Belgrado e la Fondazione Ilija M. Kolarac, secondo quanto riporta un comunicato della rappresentanza diplomatica. Il pubblico serbo ha potuto apprezzare la performance del celebre pianista che ha eseguito i brani tratti dal suo ultimo album intitolato "Blooming". Hanno assistito allo spettacolo anche numerosi membri della comunità diplomatica oltre ai rappresentanti del mondo della cultura, dell'economia e della politica serba, tra cui la ministra dell'Istruzione, Slavica Djukic Dejanovic. "E' un onore poter accogliere a Belgrado il Maestro Stefano Bollani. Come dimostra il tutto esaurito di questa sera, il pubblico serbo manifesta un eccezionale apprezzamento per i più importanti rappresentanti della musica italiana", ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia, Luca Gori. "Nei prossimi mesi", ha aggiunto Gori, "proporremo un'ampia gamma di eventi culturali, dall'arte al design, dalla moda alla musica, anche per valorizzare il centenario della costruzione della sede dell'ambasciata, luogo storico dei rapporti tra Italia e Serbia". (Seb)