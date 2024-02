Ue: presidente lituano Nauseda, Orban usa in maniera impropria principio unanimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese Viktor Orban “sta usando in maniera impropria il principio dell’unanimità” e “dobbiamo impedirlo”. Lo ha affermato il presidente lituano Gitanas Nauseda, in arrivo al vertice del Consiglio europeo a Bruxelles. Prendere una decisione cruciale sull’Ucraina solo a 26 Stati, senza l’Ungheria, non sarebbe “nello stile dell’Unione europea”. “Oggi dobbiamo affrontare questioni su cui non è possibile aspettare”, ha ribadito Nauseda. (Beb)