Regno Unito: premier irlandese Varadkar, ottime relazioni tra Londra e Ue

- Le relazioni tra Unione europea e Regno Unito sono in una situazione molto migliore di quanto non accadesse da molto tempo. Lo ha dichiarato il premier irlandese, Leo Varadkar, al suo arrivo al Consiglio europeo odierno, commentando l'accordo di Windsor raggiunto da Londra e Bruxelles e il nuovo accordo, pubblicato ieri, tra il governo di Londra e il Partito unionista democratico (Dup) per porre fine allo stallo politico in Irlanda del Nord. "Sicuramente la Commissione europea ha alcune domande e vorrà esaminare alcuni dettagli dell'accordo tra il governo britannico e il Dup", ha detto Varadkar, aggiungendo: "Ma in questa fase non sembrano esserci segnali d'allarme o grandi preoccupazioni". (Beb)