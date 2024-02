Argentina-Italia: ministra Esteri Mondino incontra Ambasciatore Lucentini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri dell'Argentina, Diana Mondino, ha incontrato l'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires. Nel corso del colloquio, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo X del ministero, "sono stati affrontati i dettagli del prossimo viaggio del presidente (Javier Milei) a Roma e l'agenda dei temi principali della visita, il cui obiettivo è iniziare una nuova tappa nella relazione bilaterale e dare un segnale di fiducia per gli investitori". L'incontro, fa sapere l'Ambasciata a Buenos Aires, è servito ad "approfondire le relazioni politiche, economiche e commerciali, con speciali focus sulla prossimi visita delle ministra in Italia e sull'accordo tra Unione Europea e Mercato comune del sud (Mercosur). (Abu)