Mar Rosso: Pd, bene missioni Ue ma Parlamento deve autorizzarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Le nuove missioni devono essere autorizzate dal Parlamento, la legge è chiara a riguardo". Lo ha affermato il capogruppo democratico nella commissione Difesa della Camera, Stefano Graziano, intervenendo questa mattina nel corso dell'audizione del ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito alla nuova missione europea Aspides. "Ringraziamo il ministro per la puntuale relazione che conferma quanto la missione sia ormai pienamente nella sua fase operativa - ha aggiunto il parlamentare -. Chiediamo pertanto al governo di presentarsi in parlamento con atti formali e di presentare anche quale strategia diplomatica sta portando avanti, anche con i Paesi extra europei, per favorire le condizioni per la d'escalation e per mitigare le ripercussioni economiche e occupazionali che questa situazione sta determinando, anche in Italia, con ricadute dirette in termini di costi delle merci sui cittadini". (Rin)