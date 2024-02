Imprese: Spagna, ad Acs l'appalto per ampliamento stazione Atocha di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- San José e Puentes y Calzadas, filiali dell'impresa di costruzioni spagnola Acs, si sono aggiudicate i lavori di ampliamento della stazione Madrid-Puerta de Atocha per 451,6 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "La Razon", la gara è stata indetta dal ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, attraverso Adif. La stazione sotterranea avrà quattro nuovi binari e due piattaforme e sarà situata sotto l'attuale stazione dell'alta velocità e la via Méndez Álvaro. L'infrastruttura collegherà il tunnel ad alta velocità tra Puerta de Atocha-Almudena Grandes e Chamartín-Clara Campoamor con il nuovo accesso meridionale ad alta velocità. Per realizzare l'opera, il ministero ha condotto uno studio paesaggistico per salvaguardare tutti gli alberi dell'area circostante. (Spm)